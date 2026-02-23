ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さんが１７日に亡くなったことが２２日、公式サイトで発表された。５６歳の若さだった。大腸がんの他、昨年は脳腫瘍であることも公表。闘病を続けていた。真矢さんの訃報に、芸能界の仲間達も続々追悼。つんく♂はＸで「この度の突然の悲報に驚きを隠せません。三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏で合った同士としての悔しさ、寂しさでいっぱいです。どんな場面で