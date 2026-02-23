関西で根強い人気を誇り、今やその活躍は全国区となった関西ジュニア。そんな彼らの、普段見られない“本音”や“素顔”を垣間見ることができる特別番組『関西ジュニア ノーフィルター 〜本音、語ル。〜』が、きょう23日（深2：16）、24日（深1：49）、3月2日（深2：17）、3日（深1：49）の4回にわたってカンテレ（※関西ローカル／TVer・カンテレドーガで見逃し配信あり）で放送される。【番組カット】カワイイ！仲良く寄り添う