赤羽の「清水坂地区」を削って整備東京都は2026年2月17日、北区で計画している「補助第83号線 十条III期」の事業について、国から認可を取得し事業に着手したと発表しました。【ここ拡幅するのか…】補助83号線のルート＆課題（地図／写真）補助83号線は、JR京浜東北線などと埼京線に挟まれたエリアを、王子から赤羽にかけて南北につなぐ道路です。このうち十条III期は環七通りから北へ、台地から埼京線の高架下まで下りていく