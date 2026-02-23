氣志團の綾小路翔が23日、公式X(旧ツイッター)を更新。17日に56歳で亡くなった、ロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。綾小路は真矢さんの訃報を伝えるLUNA SEA公式の発表を引用。「真矢FOREVER FOREVER真矢」と記し、バンド仲間の訃報を悼んだ。綾小路はこれまでにもLUNA SEAを「先輩」と呼ぶなどして、敬愛を示してきた。真矢さんは、20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、25年2月には東