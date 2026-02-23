大食いタレントのギャル曽根（40）が22日、インスタグラムを更新。人気タレントの誕生日を祝福した。ギャル曽根は「薬丸さん60歳のお誕生日おめでとう御座います！！！！」と、19日に60歳の誕生日を迎えたタレント薬丸裕英を祝福した。そして「薬丸さんのご家族の素敵さいつも憧れます。素敵すぎる誕生日会でした。素敵な歳になりますように」とつづり、赤いシャツ＆ジャケット姿の薬丸との笑顔ショットなどを公開した。この投稿