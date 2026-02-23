レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（31）が22日までにインスタグラムを更新。水着姿を公開した。有栖は「クールビューティやらせてもらってます（見た目だけ。。）」とつづり、横アングルからの黒のひもビキニ姿を公開した。この投稿に「見返り美人ですね」「お尻が綺麗ですね顔は美しいですね」「最初はめっちゃクールビューティーだと信じきってた」「美しや」「常にかわいい」などのコメントが寄せられている。