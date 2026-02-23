お笑いタレント、キンタロー。（44）が22日、インスタグラムを更新。モノマネを公開した。ミラノ・コルティナ五輪（オリンピック）フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）のモノマネを披露した。キンタロー。は「オリンピック沢山の感動をありがとう」と書き出し、「私も祝福をさせてください心からの敬意をこめまして…りくりゅうペア！！！！