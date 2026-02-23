テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、東京スカイツリーで２２日夜にエレベーター１台が緊急停止し２０人が閉じ込められたことを報じた。深夜２時過ぎに全員が救出された。午後８時２０分ごろ、「エレベーターが止まり、閉じ込められた」と通報があり、地上約３０メートルで急停止し、子どもを含む男女２０人が取り残された。約６時間後の２３日午前２時ごろ、全員が救助された。けが人や