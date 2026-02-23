ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が22日、インスタグラムを更新。生脚ショットを公開した。竹中は「世の中3連休って？！今日色々頑張るるるるーーー」とつづり、スイカップ際立つピチピチのトップスにショートパンツ姿で生脚を投げ出した地べた座りショットを公開した。この投稿に「ナイスバディです」「美人」「ものすごい」などのコメントが寄せられている。広島・呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送ア