2月23日（月・祝）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気と気温 今日は青空で、晴れの1日になりそうです。昨夜、前線が通過した後に西から高気圧が進んできているため、安定した晴れの天気で降水確率も0％です。 気温についてですが、昨日は八代市で25.8℃まで上がり、全国で一番高くなりました。甲佐町でも25℃を超えて夏日になりました。今日の最高気温は、熊本市で18