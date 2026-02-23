コブクロ小渕健太郎（48）が22日、インスタグラムを更新。同日開催された大阪マラソンの完走を報告した。小渕は「大阪マラソン2026無事完走しました！沿道の応援の皆さんの心が一つに繋がっていて、まるで、笑顔の大屋根リングの下を走っているようでした」と報告。メダルを手に笑顔を見せた。続けて「昨年は粉雪の中、今年は気温20度を超える暑さの中のレース。なかなか過酷な条件でしたが、皆さん頑張っていました！ボランテ