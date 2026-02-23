『タイタニック』『アバター』シリーズで知られる巨匠ジェームズ・キャメロンは、映画を製作することを、そして鑑賞することをこよなく愛する映画人。直近ではクロエ・ジャオ監督による『ハムネット』がお気に入りのようだ。 キャメロンとジャオの両氏はThe Hollywood Reporter主催のに登壇。キャメロンは、ご機嫌な表情で「『ハムネット』を2回見ましたよ。2回とも大泣きしました。何度も泣きました」とジャオ