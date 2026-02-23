毎月1万円の医療費が続くと、少しでも下げたい気持ちは自然です。ジェネリックは安くなると言われますが、全員が同じだけ得するわけではありません。 薬代の比率、先発品にこだわると発生し得る追加負担、そして体に合うかの3点で考えると判断しやすくなります。 まずは明細を見て、下がるのが薬代だけだと理解する ジェネリックで差が出やすいのは薬の価格です。診察代や検査代、薬局の調剤基本料などは、先発品か