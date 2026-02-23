今日23日(月・祝)の関東は、晴れて行楽日和でしょう。最高気温は20度以上の所が多く、ゴールデンウィーク頃の暖かさとなりそうです。日中は南よりの風が強く、春一番が吹くかもしれません。気温の上昇と強風で花粉が非常に多く飛びそうです。万全な対策でお過ごしください。今日23日(月・祝)はゴールデンウィーク頃の暖かさ今日23日(月・祝)の関東は、昼頃まで沿岸部で雨雲のかかる所がありますが、次第に青空が広がる見込みです。