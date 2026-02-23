ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）とその妻で元モデルのチェルシーさんが22日（日本時間23日）、それぞれのインスタグラムを更新。第4子妊娠を発表した。投稿では「待ちきれない」とし夫人の第4子妊娠を公表。アップされた家族写真では、長男チャーリー君はエコー写真を持ち、次男ブランドン君と三男マキシマス君が笑顔で並んでいる。「私たちの心はすでにとてもいっぱいです」と感動をつづり「どう思う…弟？そ