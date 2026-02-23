ドラムメーカーのパール楽器製造（Pearl）が23日、公式X(旧ツイッター)を更新。17日に56歳で亡くなった、ロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。真矢さんは同社のモニターアーティストとして長年、同社のドラムを愛用。自身の名前を冠した「シグネチャースティック」も発売していた。同社は「真矢様の突然の訃報に接し、大変驚くとともに、謹んで哀悼の意を表します」と悼み「真矢様には2000年より25年にわたり、パ