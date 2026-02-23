長引く物価高騰は、収入が不安定になりがちな層にとって、日々の生活を直撃する深刻な問題となっています。株式会社ヒューマニック（東京都新宿区）が運営するアルバイト求人情報サイト『リゾバ.com』が実施した「物価高騰下におけるフリーターのライフハック実態調査」によると、フリーターの8割以上が「自身の経済的な状況を含めた生活全般に不満」を感じていることがわかりました。では、物価高騰に対応するために、どのような