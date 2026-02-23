中国で初めて商業運営に投入されたスマート航行コンテナ船「智飛」が2月21日、無人自律航行モードにより、山東省青島港自動化埠頭（ふとう）のバースに正確に停泊しました。これは、中国がコンテナ船の航行・停泊・作業というすべての工程を初めて無人で実現したことを意味しています。コンテナ船「智飛」は所定の位置に正確に到着した後、真空式自動係留システムに搭載された真空吸盤が船体を強力に吸い寄せ、手動での係留作業を