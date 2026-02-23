大阪都構想の制度案を議論する法定協議会の設置に向け、維新の吉村代表らと大阪維新の市議会議員らが意見交換しました。大阪維新の会の吉村代表と横山代表代行は先月、「都構想の３度目の住民投票に向けた設計図を作る是非を問う」として、大阪府知事・市長をそれぞれ辞職し、出直し選挙で当選しました。一方で２人が辞職を表明した際、維新の市議団からは、来年４月の統一地方選で都構想を公約に掲げ民意を問うべきとする声