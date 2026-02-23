兵庫県西宮市でこの春から稼働する新しいごみ処理施設が公開されました。２２日に報道陣らに公開された新しいごみ処理施設。不燃ごみや粗大ごみなどを処理する施設で、西宮浜で現在稼働している施設が老朽化しているのに伴い、新設されました。１日約５６トンの不燃ごみなどを処理できるこの施設は「資源化率の向上」が特徴です。選別したごみを細かく粉砕した後、磁石の力を利用した選別機を通すことで、鉄やアルミを回収しやすく