早川みゆき（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。“結婚式コーデ”を公開した。「お友達の結婚式に行った日の…」とつづり、ピンクのブラウスに黒のロングスタート姿の写真をアップ。ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「japanesegirls」「レースクイーン」などと添えた。この投稿にフォロワーらからは「素敵ー可愛いー」「めちゃくちゃ素敵です」「美しいです」「めちゃくちゃかわいい」などの声が寄せ