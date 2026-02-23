最終ラウンド、通算6アンダーで28位の松山英樹＝リビエラCC（共同）【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのジェネシス招待は22日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で最終ラウンドが行われ、32位で出た松山英樹は68で回り、通算6アンダーの278で28位だった。69の久常涼は1アンダーで45位。首位で出た26歳のジェーコブ・ブリッジマン（米国）が72で回り、通算18アン