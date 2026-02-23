ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が２２日（日本時間２３日）、妻のチェルシーさんと連名で第４子を妊娠したことを発表した。チェルシーさんは「第４子を授かりました。私たちの心は、もうすでに愛でいっぱいです」とつづった。長男・チャーリー君がエコー写真を手にした家族写真をアップし「どう思う？兄弟？それとも妹？」とつづった。フリーマン一家には現在、男の子３人に恵まれ恵まれている。チャーリー君は昨年