モデルで、レースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が22日、自身のSNSを更新。ハーレーダビッドソンの2026モデル・ロードグライドとのショットなどを披露した。「HarleyDavidson2026NewModelJapanPremiereこのパープルRoadGlideめっちゃかわいい…！5年後くらいに乗りたいご来場いただきありがとうございましたイベントは明日まで開催です（私はいないです）」とつづり、2026モデ