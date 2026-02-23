2026年2月22日のトーク番組「サンデージャポン」（TBS系）は、今回の衆院選で初当選した自民党の66人の「高市チルドレン」を話題にとりあげた。新人の研修ではどんなことが話されたのか。番組が石原伸晃元幹事長に研修会の中身を聞いてもらったが、「今回はメディアにしゃべっちゃいけないんだって」と、党側がピリピリしている様子だった。鈴木幹事長「発言には気をつけて」と注意番組は18日に召集された特別国会に初登院する新人