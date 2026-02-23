謎に満ちた「神の湖」摩周湖の不思議 道東はいつも霧におおわれている？ アイヌ語で「カムイトー」（神の湖）と呼ばれる弟子屈町の摩周湖。周囲を150～300m の急峻なカルデラ壁に囲まれているため湖面に下りることはできません。また、国立公園の特別保護地区でもあります。 眺めることしかできないこの湖に多くの観光客が魅了されるのは、その透明度ゆえ。空の色を映し出した湖面の深い青は「摩周ブルー