ソフトバンクの宮崎キャンプA組（1軍）が、実戦本格化に向けて21日にいったん手締めとなった。例年に比べるとキャンプ地を訪れるファン数は少なく、正直以前までの大観衆のイメージが強かったから驚かされた。ただ、今年は14日から宮崎で侍ジャパンの強化合宿がスタートする日程で、直接的、間接的問わずその影響は大きかったはずだ。現在はキャンプの動画配信が充実していることから、今回は“見守る”ことにしたファンも多か