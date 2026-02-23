【キーウ＝倉茂由美子】ロシア軍によるウクライナへのミサイル攻撃で、２０２２年７月に全身にやけどを負ったロマン・オレクシフ君（１１）が、治療を続けていたドイツから帰国し、ウクライナの学校に復帰した。傷痕は深く、まだリハビリは続く。それでも、取り戻した友達との学校生活を楽しみながら、戦争の実態を世界に訴える活動も始めている。「おはよう、元気？」。１月下旬、西部リビウの学校の廊下を元気に走るロマン君