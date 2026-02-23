[2.22 エールディビジ第24節 フェイエノールト 2-1 テルスター]オランダ・エールディビジは22日に第24節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはテルスターと対戦し、2-1で勝利した。日本人2人はともにスタメンで、上田は後半17分までプレー。渡辺はフル出場した。フェイエノールトは前半14分に先制を許してしまうが、前半のうちに取り返す。30分には左サイドからのクロスをPA右で収めたFWアニス・ハジ・