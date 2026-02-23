リオ・オープン大会期間：2026年2月17日～2026年2月23日開催地：ブラジル リオデジャネイロコート：クレー（赤土）結果：[アレハンドロ タビロ] 1 - 2 [トマス マルティン エチェベリ] 試合の詳細データはこちら≫ リオ・オープン第7日がブラジル リオデジャネイロで行われ、男子シングルス決勝で、アレハンドロ タビロと第8シードのトマス マルティン エチェベリが対戦した。第1