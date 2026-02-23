俳優の時任三郎（68）の長男で俳優の時任勇気（34）が23日までに自身のインスタグラムを更新し、仲良しの俳優との食事会を報告した。「二人でずっと行きたいねって言ってたお店念願叶った！！」と書き出すと、焼肉店前での自身と俳優・矢野聖人の2ショットをアップ。「ゆかり×牛タンの味が忘れられない、、燻製も」とつづった。2人はWOWOWドラマ「薄桜鬼」（22年）で共演していた。