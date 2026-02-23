ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで「りくりゅう」こと木原龍一（33）とともに金メダルを獲得した三浦璃来（24）が23日、自身のインスタグラムを更新。五輪マークでまるでトリックアートのような写真を投稿し、反響を呼んでいる。同種目日本勢初の金メダルを獲得し、注目が集まっている「りくりゅう」ペア。日本時間23日早朝に行われた閉会式でもリフトで入場するなど話題を集めた。そんな中、「五輪マーク