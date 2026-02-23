元モーニング娘。でＬＵＮＡＳＥＡ真矢さんの妻の石黒彩が２３日、インスタグラムを更新。夫の死去を伝えた。真矢さんは１７日に死去。２２日にバンドの公式サイトで訃報が伝えられた。５６歳の若さだった。真矢さんは昨年９月、脳腫瘍と診断されたことを公表していた。石黒は００年５月に真矢さんと結婚。同年１１月に第一子長女を出産。その後、次女、長男も授かった。妻の石黒は「真矢を応援して下さった皆様へ」との