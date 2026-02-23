ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）の“素顔”が話題となっている。人気アイドルから認知されていることにSNS投稿を通じて気付き、「やったー！！」と声を上げているのだ。テレビ朝日系では、閉会式が終わった日本時間朝に、中井へのインタビューを放映。その直後に見せた「高校生らしい素顔」として、中井が9人組ガールズグルー