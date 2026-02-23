ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が２２日（日本時間２３日）に自身のインスタグラムを更新し、妻・チェルシーさんが第４子を妊娠していると公表した。チェルシーさんの投稿を引用して発表。チェルシーさんは「第４子がお腹に宿り、私たちの心はすでに満たされています」など記し「さて、男の子かな…それとも女の子かな？」と楽しみにしていた。長男がエコー写真を手に持ち、３人の子どもたちと撮影した家族ショット