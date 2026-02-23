◆米男子プロゴルフツアージェネシス招待最終日（２２日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝７３８３ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、３２位から出た２０２４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算６アンダーの２８位で終えた。４７位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は５バーディー、３ボギーの６９で回り、１アンダーの４５位だった。単独トップで出たジェーコ