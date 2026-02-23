ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー、真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さん（享年５６）が亡くなったことを受け、妻で元モーニング娘。のタレント・石黒彩は２３日、自身のインスタグラムを通じてコメントを発表した。闘病生活を回顧し「寄り添い支えることが私の幸せでした」と悲しみをつづった。ＬＵＮＡＳＥＡファンに向けてもメッセージを寄せた。「真矢を応援して下さった皆様へ」と書き出し、