フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２３日、東京スカイツリーで２２日夜にエレベーターが緊急停止したことを報じた。これは２２日午後８時２０分ごろ、「エレベーターが止まり、閉じ込められた」と通報があったもの。地上約３０メートルで急停止し、子どもを含む男女２０人が取り残された。約５時間半後の２３日午前２時ごろ、全員が救助された。けが人や体調不良を訴える人はいなかった。