2026ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）で韓国・中国・日本など東アジア3カ国の悲喜が分かれた。韓中日は五輪だけでなくアジア競技大会でも毎回プライドをかけて競争してきた。韓国は伝統的に強いスケート種目でやや振るわなかったが、スノーボード種目で可能性を見せた。日本は歴代最多メダル数となり、スケート種目、スキー種目ともに活躍が目立った。中国は期待に及ばない帰化選手と世代交代の問題もあり、自国開催と