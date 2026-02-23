ロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんが2026年2月17日午後6時16分に亡くなった。56歳だった。妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）が23日、自身のインスタグラムを更新し、コメントを発表した。【写真】真矢さん死去妻・石黒彩コメント発表石黒は「主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取りました」と伝え「生前のご厚誼、本人に代わり厚くお礼申し上げます」と感謝の言葉をつづった真矢さんは3月の