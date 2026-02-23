コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーションは、春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE」を3月1日から5月31日まで提供する。前菜からデザートまでいちごを取り入れ、いちご2種とフルーツ2種の食べ放題も提供する。鴨肉とフォアグラのムースのピンチョス、燻製サーモンのマリネといちごのタルタル、桜えびと春野菜のキッシュなど5種の前菜と、鰆の香草パン粉焼き、いちごとアンチョビのバーニャカウダなどの魚料理、マカロ