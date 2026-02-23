J２の藤枝を率いる槙野智章監督が自身のインスタグラムを更新。新たな試みを明かした。「近年のサッカー界は、あらゆるものがデータ化され、数字で語られる時代。選手は走行距離、ハイスピード、パス本数や成功率まで細かく可視化されています」そうかき出した38歳の若き指揮官が公開したのは、「監督のテクニカルエリアの運動量」だ。「90分間でどれだけ動き、どれくらいのスピードが出ているのかを計測してみました。すると.