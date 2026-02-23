フィギュアのペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアが２２日（日本時間２３日）、そろってインスタグラムに新規投稿。選手村での記念撮影で衝撃ショットをアップした。三浦が「五輪マークに乗っているように見えますが、龍一くんに投げられてます！！」と紹介した写真。選手村にある五輪マークの前で、背後でティナらマスコットが見つめる中、上空に向かって木原が三浦を投げている構図に