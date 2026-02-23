企業が決算の数字を偽装する方法にはどのようなものがあるのか。公認会計士の白井敬祐さんは「複数の企業間で取引をぐるぐる回し、各社が売上を計上する『循環取引』は、個々の取引に契約書や入金の記録も残るため、外部から指摘するのはかなり難しい」という――。※本稿は、白井敬祐・三ツ矢彰『会計が面白いほどわかるミステリ』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Simon Carter Peter Crowther※写真