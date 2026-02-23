ポイントをもらっても、使える場所が限られていると助けになりにくいものです。東京アプリの東京ポイントは、アプリ内でそのまま支払うのではなく、別のポイントや決済サービスに交換して使うことができます。 ここでは、ポイントの使い方と日用品や食料品に回しやすい選び方を紹介します。 ポイントは交換してから使う仕組み 東京アプリの案内では、東京ポイントは都立施設等のチケットや、日常の買い物で使