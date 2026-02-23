ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー男子は２２日に決勝が行われ、米国が延長戦の末にカナダを２―１で退け、４６年ぶりとなる金メダルを獲得。１―１のまま迎えた延長戦で北米リーグＮＨＬのデビルズに所属するジャック・ヒューズが、決着のゴールを決めた。英紙「デーリー・メール」によると、勝利の立役者となったヒューズは、カナダ人シンガー・ソングライター、テイト・マクレーとの交際が噂されている。昨年１１月にニ