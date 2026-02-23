悩ましい「斜め接続道路」の合図の出し方 判断方法は？クルマを運転していると、左右どちらのウインカーを出すのが正しいのか、迷うことがあります。例えばバイパスなどの幹線道路で、左にある脇道から主道路に斜めに流入するようなケースです。どう判断すればいいのでしょうか。迷ったときの判断ポイントは、自車の進入動作が「合流」にあたるのか「左折」にあたるのかという点です。【画像】「えっ…！」これが「ウ