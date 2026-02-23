今年6月に開催されるサッカーW杯北中米大会。しかし、主催するFIFAの腐敗は留まるところを知らない。スポーツの裏側を取材するジャーナリストの木村元彦氏が警鐘を鳴らす、国際サッカーの未来とは？ 【画像】「政治的中立を無視」とも指摘されるFIFAのジャンニ・インファンティ―ノ会長 人種差別を厳罰化するFIFAの矛盾 驚愕を禁じえないニュースだった。昨年12月５日、FIFAのジャンニ・イ