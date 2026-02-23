＜ジェネシス招待 最終日◇22日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める米国男子ツアーは最終ラウンドが終了した。〈写真〉タテ振りからヨコ振りに松山英樹のスイング初日から首位に立っていたツアー未勝利の26歳、ジェイコブ・ブリッジマン（米国）が、最終日を「72」で回り、トータル18アンダーで逃げ切り。米男子ツアー初優勝を手にした。トータル17アンダー・2位タ