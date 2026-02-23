■ミラノ・コルティナオリンピック™閉会式（日本時間23日、イタリア・ベローナアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪は、17日間の熱戦を終えて閉幕。閉会式で旗手を務めた坂本花織（25、シスメックス）は、閉会後、“りくりゅう”の三浦璃来（24）、木原龍一（33）ペアと会場の外へ。華やかな閉会式を振り返り「楽しかったー。ライブみたいだったー」と感激し、大満足のセレモニーとなったようだ。日本は今大会、金5個、銀7個